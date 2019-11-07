Вечный огонь на новосибирский Монумент Славы доставили на бронетранспортере

07.11.19 14:06

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония зажжения Вечного огня на мемориальном комплексе "Монумент Славы" состоялась в Новосибирской области в четверг, сообщает пресс-служба областного правительства.

Накануне в Москве на Могиле Неизвестного Солдата состоялось возложение венков и цветов, прошла церемония зажжения факела от Вечного огня и размещения частицы огня в лампе Дэви для дальнейшей транспортировки в Новосибирск.

Огонь на новосибирском Монументе Славы был потушен на время капитального ремонта мемориала и прилегающей территории.

В четверг доставленный из Москвы огонь провезли на бронетранспортере через весь город: маршрут начался на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, откуда огонь был доставлен на Монумент Славы при открытии в 1967 году.

"Честь зажжения Вечного огня на Монументе Славы была предоставлена студенту Новосибирского государственного технического университета за его подвиг - два года назад он спас людей из горящего дома", - говорится в пресс-релизе.

Со своей стороны пресс-служба Центрального военного округа сообщает, что колонна военной техники проехала через весь город в сопровождении военной автомобильной инспекции и сотрудников ГИБДД, преодолев более 13 км.

Также отмечается, что к 75-летнему юбилею Победы планируется отреставрировать более 300 мемориалов и памятников в Новосибирской области.