Гидрометцентр пообещал москвичам теплые выходные

07.11.19 14:08

© РИА Новости. Сергей Пятаков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Над столичным регионом в ближайшие дни продолжит преобладать западно-восточный перенос воздушных масс, будет не по сезону тепло, сообщил Гидрометцентр России в четверг.

"Ожидаются колебания температуры в интервале, превышающем климатическую норму этих дней ноября на 3-7 градуса", - говорится в сообщении.

По прогнозу, в пятницу ночью преимущественно без осадков, 2-4 градуса тепла в столице и 1-4 градуса по области. Днем местами пройдут небольшие осадки, максимальная температура 5-7 градусов в мегаполисе и 3-8 градуса в районах Подмосковья.

В субботу, 9 ноября, ночью осадков не ожидается, 1-3 градуса в Москве и 1-4 градуса по области. Днем местами с небольшим дождем, 5-7 градуса в столице и 3-8 градусов в Подмосковье.

В воскресенье, 10 ноября, скажется влияние циклона, который пройдет немного севернее. Ночью возможен небольшой дождь, в Москве 3-5 градусов, по области 1-6 градусов. Днем местами небольшой дождь, в Москве с южными ветрами потеплеет до 9-11 градусов, в Подмосковье - до 6-11 градусов.

В понедельник, 11 ноября, небольшой дождь, ночью 3-8 градусов, днем 6-11 градусов.

Во вторник, 12 ноября, осадков практически не ожидается, показания термометров в течение суток 3-8 градусов.