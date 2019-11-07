Лыжники из 15 стран примут участие в этапе КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

07.11.19 14:18

© РИА Новости. Александр Вильф

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Мужской этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет 7-8 декабря в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Заявки подали уже 15 стран. В их числе флагманы прыжков на лыжах с трамплина - сборные Германии, Австрии, Норвегии, Польши, Японии и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российскую сборную возглавит победитель и призер этапов Кубка мира Евгений Климов.

Соревнования пройдут в Нижнем Тагиле в пятый раз.