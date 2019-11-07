Почти 700 молодых семей в Прикамье получат допвыплаты на приобретение жилья

07.11.19 14:23

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Пермского края внесло изменения в региональную программу "Молодая семья", предусматривающую выплату 10% от стоимости квартиры, благодаря которым молодым семьям будет выплачена дополнительная финансовая поддержка, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.

Власти региона проанализировали стоимость 1 кв. м. жилья в разных муниципалитетах региона, именно от этого показателя зависит стоимость сертификата. Так, например, в регионе есть территории, где средняя стоимость 1 кв. м. жилья составляет 17 тыс. рублей.

Для повышения эффективности программы принято решение о вводе средней арифметической стоимости 1 кв. м. жилья для молодых семей - этот показатель составит более 31,1 тыс. рублей в 2019 году. Таким образом, теперь для расчета социальной выплаты будет применяться средняя арифметическая стоимость 1 кв. м. по территории, но не ниже 31,1 тыс. рублей. Изменения распространятся на все сертификаты, выданные в 2019 году.

"688 молодых семей, у которых сейчас стоимость сертификата рассчитана из фактической стоимости 1 кв. м. жилья и менее 31,1 тыс. рублей, получат перерасчет выплаты. Нововведение позволит улучшить положение молодых семей - участников региональной программы более чем из 25 муниципалитетов края", - приводит пресс-служба слова заместителя министра социального развития Пермского края Надежды Подъяновой.

Доплату планируется осуществить до конца I квартала 2020 года.

Как сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, региональная программа была возобновлена в 2018 году. В настоящее время сертификаты по двум программам - и региональной, и федеральной - уже получили 1,5 тыс. семей.

"Всего на сегодня более 10,5 тысяч семей ожидают государственной поддержки и федеральной, и региональной. В 2019 году из бюджетов всех уровней - федеральный, региональный, местный - на эти цели выделено 579 млн рублей", - сказал Решетников.

В ходе бюджетного послания он сообщил, что впервые в 2020 году на реализацию программы "Молодая семья" будет направлено свыше 1 млрд рублей. Такая же сумма будет направлена на реализацию программы в 2021 и 2022 годах, благодаря этому за три года жилищный вопрос в Прикамье смогут решить свыше 9 тыс. семей, отмечается в сообщении.