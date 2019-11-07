Крикалев: женщины имеют равные с мужчинами шансы попасть в космический отряд

07.11.19 14:26

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Мужчины и женщины имеют равные шансы на попадание в космические отряды, убежден исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос", космонавт Сергей Крикалев.

"К сожалению, девушек в отряде у нас не много, сейчас одна девушка в нашем отряде. Это средняя статистика. В прошлом наборе у европейцев из семи человек девушка тоже была одна. Я тогда интересовался у своего коллеги из европейского центра, который проводил отбор, не будет ли вопросов о дискриминации. Он говорил, что соотношение 1 к 7 у них было с самого начала отбора, когда выбирали из тысяч, сотен", - сказал Крикалев в рамках форума " Космостарт" в Петербурге в четверг.

Такое соотношение связано с небольшим количеством женщин, заинтересованных в попадании в отряд, считает он.

"Среди девушек меньше желающих. Но те, кто приходит, имеет те же шансы, что и мужчины. Мы не пытаемся выровнять (количество мужчин и женщин, - "ИФ"), говоря, что девушек пришло меньше, но мы все равно отберем половину. Это будет дискриминация мужчин, которые приходят в отряд. У нас здесь сохраняется равновесие, равноправие. Чем больше будет приходить кандидатов, тем больше шансов", - добавил Крикалев.