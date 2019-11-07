|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.11.19 14:26
Крикалев: женщины имеют равные с мужчинами шансы попасть в космический отряд
"К сожалению, девушек в отряде у нас не много, сейчас одна девушка в нашем отряде. Это средняя статистика. В прошлом наборе у европейцев из семи человек девушка тоже была одна. Я тогда интересовался у своего коллеги из европейского центра, который проводил отбор, не будет ли вопросов о дискриминации. Он говорил, что соотношение 1 к 7 у них было с самого начала отбора, когда выбирали из тысяч, сотен", - сказал Крикалев в рамках форума " Космостарт" в Петербурге в четверг.
Такое соотношение связано с небольшим количеством женщин, заинтересованных в попадании в отряд, считает он.
"Среди девушек меньше желающих. Но те, кто приходит, имеет те же шансы, что и мужчины. Мы не пытаемся выровнять (количество мужчин и женщин, - "ИФ"), говоря, что девушек пришло меньше, но мы все равно отберем половину. Это будет дискриминация мужчин, которые приходят в отряд. У нас здесь сохраняется равновесие, равноправие. Чем больше будет приходить кандидатов, тем больше шансов", - добавил Крикалев.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket