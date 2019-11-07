Замглавы Каспийска Римиханов вернулся на рабочее место после допроса

07.11.19 14:30

© РИА Новости. Николай Хижняк

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы отпустили после допроса заместителя главы города Каспийска Заура Римиханова, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в администрации города.

"Заура Римиханова отпустили после допроса, он в настоящее время на своем рабочем месте", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что никакого дела в отношении Римиханова не возбуждено.

"Обыски в администрации города продолжаются", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что заместителя главы Каспийска Римиханова задержали сотрудники спецслужб и отвезли на допрос. В администрации города с утра четверга сотрудники спецслужб провели обыски.

Обыски идут в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова, ныне депутата Народного собрания Дагестана.

Омаров, по данным информированного источника, задержан.