Законопроект о реформе цифровой подписи принят Госдумой в первом чтении

07.11.19 14:46

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о реформе системы выдачи электронной подписи (ЭП) частными удостоверяющими центрами (УЦ).

Поправки в правила аккредитации удостоверяющих центров (ФЗ "Об электронной подписи") были внесены в Госдуму в начале июля рядом сенаторов, получили одобрение правительства и вызвали ряд замечаний со стороны бизнеса.

"Собственный капитал УЦ должен быть увеличен с 7 млн рублей до 500 млн рублей и 1 млрд рублей. Размер страховой ответственности деятельности УЦ увеличивается с 30 млн до 300 млн рублей и 500 млн рублей, срок аккредитации сокращается до 3 лет, сейчас 5 лет", - напомнил в ходе выступления основные параметры документа сенатор Владимир Кравченко.

Еще одна новация - это делегирование полномочий по выдаче квалифицированной электронной подписи ФНС (для юридических лиц), ЦБ (для финансовых организаций) и Казначейству (для госслужащих). "Предлагается внедрение использования машиночитаемых доверенностей с целью подтверждения полномочий в цифровой среде", - напомнил сенатор.

Депутат Алексей Изотов отметил опасения бизнеса: будет формироваться монополия со стороны ФНС, возможно увеличение срока выдачи подписи. Также в ходе подготовки законопроекта высказывались опасения по поводу готовности Казначейства, ЦБ сформировать территориальную сеть УЦ без снижения качества услуг и без увеличения стоимости. "Возник еще ряд вопросов, связанных с тем, как быть, например, с электронными подписями, созданными за рубежом, в рамках иностранного права. Мы в комитете (по финансовому рынку - ИФ) отметили, что целесообразно здесь работать на основании международных договоров", - сказал Изотов. Он отметил, что законопроект вводит технологию "облачной подписи", и здесь тоже нужно конкретизировать, как это будет работать и какие риски могут возникнуть в случае копирования и последующего мошенничества.

"На наш взгляд, на взгляд комитета эти риски остаются, и на 100% утверждать на сегодняшний день, что деловая репутация в сфере УЦ в дальнейшем не усугубится - мы так точно не можем сказать, поэтому будем работать ко второму чтению", - сказал Изотов.

"У нас на сегодняшний день 495 УЦ в РФ функционирует, и сколько из них останется, конечно, зависит от самого бизнеса, как он будет укрупняться, но во всяком случае существует мировая практика: в Канаде, во Франции существует не более 10 УЦ, которые полностью обслуживают всю необходимую инфраструктуру", - подчеркнул депутат.

В случае принятия закон вступит в силу поэтапно, в течение трех лет.