Гражданам РФ предложат выбрать между "электронной" и "бумажной" трудовой

07.11.19 14:51

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Возможность выбирать электронную трудовую книжку или бумажную в России в заявительном порядке для граждан предпочтительнее, чем старый вариант с автоматическим переходом на новые технологии, считают в Минтруде России.

"По нашему мнению, эта конструкция в значительно большей степени защищает права работников", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда России, отвечая на запрос агентства.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что ко второму чтению в Госдуме в законопроекте об электронных трудовых книжках изменился порядок перехода к ним.

В версии документа, первоначально внесенной в Думу, предполагалось, что все работники будут переведены на электронные книжки с 2021 года, за исключением тех, кто в течение 2020 года специально заявит о том, что хочет сохранить бумажную версию. Теперь предлагается иной порядок: каждый работник должен будет в 2020 году написать заявление, в котором указать, в каком виде в дальнейшем будут формироваться сведения о его трудовой деятельности.

По данным газеты, на внесении поправок настояли в президентском государственно-правовом управлении.