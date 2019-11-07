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Приставы взыскивают с Ярмольника более 800 тыс. руб. за ДТП с машиной ФСО

© РИА Новости. Владимир Песня
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Московские приставы взыскивают более 800 тыс. рублей с артиста Леонида Ярмольника в пользу Федеральной службы охраны (ФСО) России за ремонт разбитого в аварии автомобиля ведомства.

Согласно данным Банка исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 3 октября отдел судебных приставов по Центральному административному округу Москвы возбудил дело о взыскании с 65-летнего Ярмольника 833 тыс. 432 руб по исполнительному листу Хамовнического районного суда от 30 августа.

Как сообщалось, ранее Хамовнический суд взыскал с Ярмольника 432 тыс. рублей, частично удовлетворив иск ФСО. Ведомство обратилось в суд с иском в связи с ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2016 году, виновником которого стал артист: в аварии пострадало несколько автомобилей, в том числе Mercedes, принадлежащий ФСО.

Согласно исковому заявлению, страховка покрыла лишь часть расходов ведомства.

В суде первой инстанции представитель ФСО пояснял, что после ДТП служба отремонтировала автомобиль за 1 млн 233 тыс. рублей у официального дилера "Авилон", с которым заключен государственный контракт. Однако по страховым выплатам ФСО получила только 400 тыс. рублей.

В свою очередь, адвокат актера утверждал, что ремонт аналогичных повреждений в другом дилерском центре стоил бы в два раза меньше.

Ранее ФСО отказалось заключать с Ярмольником мировое соглашение на его условиях. Артист был готов выплатить ведомству 310 тыс. рублей - разницу между установленной независимой оценочной экспертизой суммой ущерба, нанесенного службе, в 710 тыс. рублей и уже выплаченными ей по ОСАГО 400 тыс. рублей.

24 июля этого года Мосгорсуд вдвое увеличил сумму взыскания с Ярмольника по этому иску - до 833 тыс. рублей, назначил госпошлину в размере 11,5 тыс. рублей.

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