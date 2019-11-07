Жителей аварийного фонда в РФ почти вдвое больше, чем заявлено в программе переселения

07.11.19 14:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Число жителей аварийного фонда в РФ почти вдвое больше количества участников программы переселения, сообщил председатель наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Сергей Степашин журналистам в четверг.

"Сейчас по стране мы должны переселить по программе порядка 536 тыс. человек из аварийного жилья. Но сегодня, благодаря тем данным, которые есть у Фонда, количество выросло почти в два раза - до 1 млн. Не все показывают. Где-то не доработали", - сказал Степашин.

Он отметил, что средства на расселение этих людей в федеральном бюджете не предусмотрены.

Фонд намерен обратиться в правительство с просьбой о дополнительном финансировании для реализации этой программы.