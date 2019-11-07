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07.11.19 15:21

Ростовская область планирует досрочно завершить переселение из аварийного жилья

© РИА Новости. Александр Кряжев
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Ростовская область рассчитывает досрочно завершить реализацию программы по переселению из аварийного жилищного фонда, сообщил председатель наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Сергей Степашин журналистам в четверг.

"Надеемся, что вот эту цифру - 8,2 тыс. человек (планируемых к расселению - ИФ) область сможет переселить досрочно - не за пять лет, а за три. Поэтому надо постараться, поработать, но такая возможность есть. Я убежден, что регион в состоянии завершить программу одним из первых в стране", - сказал он.

Правительство Ростовской области и госкорпорация в четверг подписали соглашение о предоставлении финподдержки для региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. В соответствие с документом, до 2022 года на эти цели будет направлено свыше 1,6 млрд рублей.

"Соглашение - это новый стимул. Фонд очень точно выполняет свои обязательства перед Ростовской областью в ответ на то, что у нас получается. Например, мы ежегодно ремонтируем по области более тысячи домов, и, если помните, мной было принято решение, чтобы дополнительно ремонтировали подъезды в этих домах, а это не входило в программу капремонта", - прокомментировал подписанное соглашение губернатор региона Василий Голубев.

В Ростовской области в переселении из аварийного фонда нуждаются более 14 тыс. человек (4,048 тыс. семей), которые проживают в 779 домах в 28 муниципальных образованиях области.

В текущем году на переселение граждан из аварийного фонда регионом предусмотрено 1 млрд 265 млн рублей, в том числе, средства Фонда ЖКХ - 640 млн рублей, областного бюджета - 515 млн рублей и 110 млн рублей - из местных бюджетов. Эти средства предназначены для переселения 1,993 тыс. человек (790 семей) из 112 аварийных домов в 14 муниципальных образованиях.

Ростовская область сотрудничает с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в решении проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда с 2008 года. В рамках 13 областных адресных программ расселено более 5 тыс. семей, проживавших в аварийном жилье, признанном таковым на 1 января 2012 года. Мероприятия по расселению фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, на Дону завершены досрочно.

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