Сильные морозы ожидаются в двух регионах УрФО

07.11.19 15:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют резкое похолодание и ухудшение погодных условий в ряде регионов Уральского федерального округа.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области теплая погода в ближайшие сутки сменится морозами.

В ночь на пятницу минимальная температура воздуха в обоих регионах составит минус 18 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться в пределах 12-17 градусов ниже нуля, сообщают региональные Гидрометцентры.

В последующие дни морозы в ХМАО только укрепятся. По ночам на востоке региона столбик термометра может опуститься до минус 24-29 градусов.

По данным челябинских синоптиков, морозной погоды в Челябинской области не ожидается, однако в отдельных районах прогнозируется сильный ветер до 23 м/c, мокрый снег с дождем, в горах - гололед.

Между тем в Кургане и Тюмени в четверг столбик термометра днем поднялся до плюс 7 градусов.

Как сообщают в социальных сетях жители Кургана и Тюмени, из-за аномально теплой погоды на деревьях и кустарниках стали набухать почки.