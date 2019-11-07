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07.11.19 15:25
Министр строительства Ставрополья задержан за злоупотребление полномочиями
"Следователи задержали министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.
"По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник вопреки интересам службы подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа, а именно на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Противоправными действиями чиновника государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 14 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.
В настоящее время готовится ходатайство в суд об аресте Когарлыцкого, дома и на работе у чиновника проведены обыски, в ходе которых изъята документация.
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