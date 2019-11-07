Министр строительства Ставрополья задержан за злоупотребление полномочиями

07.11.19 15:25

© РИА Новости. Евгений Одиноков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Министр строительства Ставропольского края Алексей Когарлыцкий стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Следователи задержали министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

"По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник вопреки интересам службы подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа, а именно на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Противоправными действиями чиновника государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 14 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об аресте Когарлыцкого, дома и на работе у чиновника проведены обыски, в ходе которых изъята документация.