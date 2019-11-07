Наборы для новорожденных начнут вручать в Ульяновской области с 2020 г

07.11.19 15:33

Фото со страницы Екатерины Убы в соцсети

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Молодые мамы в Ульяновской области смогут с января 2020 года получить бесплатный подарочный набор от правительства региона, в который войдут 12 необходимых вещей для новорожденного ребенка, сообщила первый зампредседателя облправительства Екатерина Уба на своей странице в соцсети в четверг.

Инициатива благотворительной акции принадлежит губернатору Сергею Морозову.

"С 2020 года в Ульяновской области будет запущен проект "Подарок новорожденному". Начиная с января каждая женщина, родившая ребенка, при выписке из стационара получит подарок - коробку для новорожденного. Коробка включает в себя 12 необходимых вещей на первое время: комбинезон демисезонный, боди, ползунки, чепчик, распашонку, одеяло, пелёнку фланелевую, пелёнку тонкую, полотенце махровое с уголком, плед детский, носки для новорожденного (2 пары) и варежки-царапки. Кроме того, в каждый такой подарочный набор мы планируем вложить брошюру для родителей ребенка. Это своего рода лист - помощник в вопросах социального и медицинского сопровождения новорожденного", - написала чиновница.

Она отметила, что все вещи будут от местных производителей.

В описании проекта на сайте правительства региона поясняется, что в случае рождения двух и более детей комплект предоставляется на каждого новорожденного. Стоимость набора детских принадлежностей оценивается в 5 тыс. рублей. При сохранении рождаемости на уровне прошлого года на покупку комплектов из бюджета на 2020 год выделят 60 млн 470 тыс. рублей.

"Подобная дополнительная мера поддержки позволит женщинам ощутить поддержку со стороны государства, создать положительный эмоциональный настрой на рождение вторых и последующих детей", - говорится в пояснительной записке к проекту.