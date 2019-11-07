Калужская область в 2019г освоила 9 млрд руб на ремонт дорог по нацпроекту

07.11.19 15:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Калужская область в 2019 году затратила около 9 млрд рублей на реализацию мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщает пресс-служба калужского правительства со ссылкой на доклад министра дорожного хозяйства региона Ольги Ивановой.

По ее словам, в настоящее время в Калужской области завершаются работы по БКАД.

Регион участвует в рамках нацпроектах в трех проектах: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения". Приоритет отдан приведению в порядок дорог "Калужской агломерации" - Калуги с прилегающими районами-спутниками (Бабынинским, Дзержинским, Малоярославецким, Перемышльским и Ферзиковским) и города Обнинска.

В настоящее время в ходе реализации проекта завершаются работы на более чем 40 автомобильных дорогах регионального значения общей протяженностью 177 км.

Иванова отметила, что "это - лучший показатель за последние три года". Отремонтированы более 30 км автодорог в сельской местности. При этом в Обнинске выполнены на 12 улицах протяженностью 12 км, в Калуге - на 29 улицах протяженностью 55 км.

В областном центре все дорожные работы были синхронизированы с работами по перекладке аварийных инженерных сетей. В результате были заменены и отремонтированы более 16 км коммуникаций водоснабжения и водоотведения, 9 км теплосетей, заменены более 600 канализационных колодцев, 150 из них вынесены с проезжей части на пешеходную.

В Калуге еще продолжается реконструкция аварийного моста через реку Яченку у деревни Белой, реконструкция третьего участка автодороги "Правый берег - Шопино", устройство кольцевой развязки на Сиреневом бульваре, строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Веснушки" и автодороги в 3 км с выездом на Южный обход.

По итогам 2019 года в Калуге на ремонт и реконструкцию дорог, замену сетей из федерального и областного бюджета было выделено почти 3 млрд рублей.

"Все дорожное покрытие выполнено с применением щебеночно-мастичного асфальта М 20. Его технические характеристики позволят не проводить ремонт дорог в течение десяти лет", - пояснила министр.

В 2020 году реализация проекта в Калужской области продолжится. Планируется завершить ремонт улично-дорожной сети Калуги, продолжить ремонт в Обнинске и Малоярославце, а также в других муниципальных образованиях области, дорогах регионального значения и на селе.

Калужская область стала участником БКАД с 2019 года. За шесть лет, к 2025 году, на ремонт и капитальный ремонт 800 км дорог только из федерального бюджета регион получит 3,3 млрд рублей.

Главная цель проекта - довести долю соответствующих нормативам дорог регионального значения до 52%, местных и городских - до 85%. На начало 2019 года этот показатель в Калужской области в среднем составляет 33%. Еще один плановый показатель - снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Для этого была создана Калужская агломерация с ядром - городом Калугой, а также основными территориями-спутниками (Малоярославецкий, Бабынинский, Перемышльский, Ферзиковский районы и город Обнинск).

Основной упор в ремонте дорог в ближайшие два года будет сделан на Калугу. В первую очередь из-за того, что он готовится к празднованию 650-летия, поэтому и получит примерно 80% из планируемого бюджета нацпроекта.