Дожди затопили дороги в Тверской области

07.11.19 15:40

Фото пресс-службы правительства Тверской области

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Обильные осадки привели к подтоплению и повреждению ряда участков автомобильных дорог в Тверской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Наибольшее количество осадков выпало на севере и северо-востоке региона. Продолжительный дождь привел к подтоплению либо повреждению участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени создан оперативный штаб, поставлена задача в максимально сжатые сроки восстановить безопасный проезд на подтопленных или поврежденных участках дорог.

В настоящее время работы ведутся на участках дорог Толмачи - Ломовое на границе Лихославльского и Спировского районов, Вышний Волочек - Бежецк - Сонково - Ящины - Пуйга, федеральной трассы М-10 - Гирино в Вышневолоцком городском округе, на подтопленных участках автомобильных дорог Петровское - Пронино и Сандово - Любегощи - Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Весьегонском муниципальном округе.

По состоянию на утро 7 ноября обеспечен проезд транспорта по автодороге Толмачи - Ломовое. Работы по полному восстановлению земляного полотна на месте размыва планируется завершить в четверг . Также в этот день будет возобновлено движение по автодороге Вышний Волочек - Бежецк - Сонково - Ящины - Пуйга. Кроме того, уже обеспечен проезд по автодорогам Иваново - Суково - Дюдиково в Весьегонском муниципальном округе, Мялицино - Данильцево и Удомля - Котлован - Липно в Кашинском и Удомельском городских округах.

Дорожно-эксплуатационные организации, обслуживающие данные автодороги, огородили места размывов, сформировали запас необходимых инертных материалов, на объектах работает необходимая дорожная техника. К населенным пунктам, проезд до которых временно затруднен, имеются подъездные пути, необходимые для обеспечения жизнедеятельности. Диспетчерской службой Дорожного фонда ведется круглосуточный мониторинг ситуации на региональных и межмуниципальных автодорогах, подчеркивается в сообщении.