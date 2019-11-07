Пройти обряд очищения дымом смогут гости праздника северных народов в этностойбище под Тюменью

07.11.19 16:25

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Праздник в рамках Дней культуры малочисленных коренных народов Севера пройдет 10 ноября в этнографическом стойбище "Дом северных людей", расположенном под Тюменью.

"Гости праздника смогут познакомиться с бытом северных народов, погостить в ненецком чуме и хантыйской избушке, поучаствовать в обряде желаний и очищения дымом", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" в четверг председатель областной общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр" Ирина Малых.

В программе праздника также выступления этнографических коллективов и дегустация блюд национальной кухни.

"Будем угощать всех желающих ухой, которую тут же будем готовить на костре, олениной, травяным чаем, сладостями", - сказала Малых.

Она также добавила, что в этот день в этностойбище состоятся соревнования по национальным видам спорта "Северное многоборье".