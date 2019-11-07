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07.11.19 16:33
Оплачена почти половина сертификатов на жилье для пострадавших от паводка в Иркутской области
"Что касается жилья, то уже выдано 6 064 свидетельства или 88% от 6 901 семьи на сумму 17,9 млрд рублей. Оплачено 2 985 свидетельств на 8,76 млрд рублей", - сказал Мутко в четверг на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Он добавил, что в правительство РФ поступает много обращений граждан с просьбой продлить сроки выдачи и действия свидетельств по капремонту и покупке жилья.
"Сейчас это 15 ноября и 15 декабря соответственно. Минстрой РФ и местные власти должны пойти навстречу людям и снять все ограничения по срокам", - сказал вице-премьер.
Этим летом Иркутская область пережила две волны крупного паводка. Первое наводнение, вызванное аномально сильными дождями, началось 25 июня. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона. Второе наводнение произошло 28-30 июля. Тогда были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
Всего в результате наводнений пострадали более 47 тыс. человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо граждан.
Непригодными для проживания в регионе признаны почти 7 тыс. домов и квартир - их владельцы получают жилищные сертификаты, по которым могут приобрести жилье на вторичном рынке, либо новостройки.
Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.
Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.
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