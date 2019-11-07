Последний живой герой 3-й ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, принял участие в Параде Памяти в Самаре

07.11.19 16:39

© РИА Новости. Николай Хижняк

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Девятый Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, прошел в четверг в Самаре.

Пресс-служба правительства Самарской области сообщает, что в этот раз торжественное военное шествие было посвящено солдатской славе.

"В каждой семье есть свои герои, которые приближали Победу на полях сражений и в заводских цехах. Мы должны это помнить, чтобы оставаться единым российским народом. Это память о миллионах людей, погибших в годы войны. О тех, кто ковал победу в тылу. О тех, кто вернулся домой! О героях, чьи портреты хранят в каждой российской семье", - приводятся в сообщении слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Главным героем сегодняшнего шествия стал участник исторического парада 7 ноября 1941 года, танкист легендарного танка Т-34, последний живой герой 3-й ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, Герой Советского Союза Владимир Чудайкин.

1 мая 1945 года в составе штурмовой группы танк сержанта Чудайкина двигался впереди наступающих подразделений, обеспечивая атаку пехоты и уничтожая огневые точки противника в здании Рейхстага. Во время боя, прорвавшийся вперед танк был подбит и загорелся, мешая продвижению танка Чудайкина.

Тогда сержант выскочил из своего танка, помог экипажу выбраться из горевшей машины и потушить пожар. Во время этих действий Владимир Иванович был ранен и контужен, но продолжил бой, обеспечивая огнем своего танка продвижение пехоты и водружение Знамени Победы над Рейхстагом.

Перед торжественным маршем ветеран Чудайкин объехал все парадные расчеты на историческом автомобиле. Героя Советского Союза вся площадь приветствовала стоя.

"После исторических парадных расчетов по площади Куйбышева прошла историческая техника. 43 машины предоставили частные коллекционеры, военно-патриотические и исторические клубы региона. Ярким украшением исторической части парада стало прохождение легендарного танка Т-34", - отмечается в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Центрального военного округа, в параде приняли участие военнослужащие шести воинских частей Самарского гарнизона в исторической форме одежды и со стрелковым оружием времен Великой Отечественной войны.

"Впервые в параде приняли участие барабанщики Суворовского военного училища из Казани, а также в пять раз больше юнармейцев - более 2,5 тысяч юношей и девушек", - сказал собеседник агентства.

Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, ежегодно проходит в Самаре. Каждый раз парад посвящён определенной теме. В 2018 году темой парада было "Оружие победы".

7 ноября 1941 года Куйбышев (ныне Самара) стал одним из трёх городов страны, помимо Москвы и Воронежа, где состоялись военные парады.