Научно-исследовательское судно с партией белух на борту отправилось из "китовой тюрьмы" к месту выпуска в Приморье

07.11.19 16:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Судно "Профессор Кагановский" с 19 белухами на борту отправилось из "китовой тюрьмы" к месту выпуска животных в Приморье.

"20 минут назад "Кагановский" снялся с якоря и ушел в сторону бухты Успения", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" эксперт Гринпис России Оганес Таргулян.

По его словам, погода на месте хорошая.

Предполагается, что 19 белух выпустят в пятницу в бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморском крае. Дорога из "китовой тюрьмы" к месту выпуска займет около 8 часов.

Как сообщалось, в "китовой тюрьме" оставалось 50 белух. Их планировалось погрузить на два судна и выпустить у Лазовского заповедника в Приморье. Погрузка животных проходила со вторника. В четверг стало известно, что из-за ухудшения погоды их выпустят в три этапа.

На первом этапе выпустят 19 белух с судна "Профессор Кагановский". Одновременно в бухте Средняя начнется погрузка 14 животных на НИС "Зодиак", который затем отправится в бухту Успения. После возвращения "Профессора Кагановского" в бухту, ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.