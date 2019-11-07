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Первый поезд в Крым отправится из Петербурга 23 декабря

Фото инфоцентра "Крымский мост"
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Компания "Гранд Сервис Экспресс" откроет продажи билетов на пассажирские поезда в Крым 8 ноября, сообщила ее пресс-служба в среду.

"8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия", - говорится в пресс-релизе.

5 одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, выйдут на маршрут, который соединит Санкт-Петербург с Севастополем.

"Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа", - отмечается в сообщении.

4 двухэтажных состава с вагонами купе и с/в будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). "Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2009 км займет 33 часа", - сообщил оператор.

На прошлой неделе министерство транспорта РФ выбрало АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ТК ГСЭ, Москва) оператором пассажирских поездов в Крым.

По данным Минтранса, Росжелдор разработал маршруты и графики движения поездов, "которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны".

Компания "Гранд Сервис Экспресс" (ТК ГСЭ, Москва) создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководством ГСЭ было принято решение расширить географию маршрутов: компания выступила инициатором организации пассажирских перевозок в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

По информации системы "СПАРК-Интерфакс", выручка за 2018 год составила 877,72 млн рублей (рост почти на 11% к 2017 году), чистая прибыль - порядка 142,89 млн рублей (рост в 4,3 раза).

ТК ГСЭ, по данным на ноябрь, не раскрывает список своих акционеров, заявил ранее "Интерфаксу" ее представитель.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в декабре этого года, грузовые поезда запустят в июне 2020 года. Стоимость строительства моста (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга) составляет порядка 228 млрд рублей.

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