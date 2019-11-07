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07.11.19 18:03

Матери погибших на Сямозере детей требуют взыскать с подсудимых 40 млн рублей

© РИА Новости. Максим Богодвид
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Матери четверых погибших на озере Сямозеро в Карелии детей потребовали взыскать компенсации морального вреда с подсудимых врио главы Роспотребнадзора Карелии Людмилы Котович и экс-руководителя управления ведомства Алексея Коваленко.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала Петрозаводского городского суда, на заседании в четверг матери заявили, что по уточненным гражданским искам они требуют взыскать с Коваленко и Котович по 5 млн рублей.

Итого сумма предъявленных ими исков составляет 40 млн рублей.

Ранее потерпевшие требовали солидарно со всех шестерых обвиняемых 10 млн рублей.

18 марта Петрозаводский городской суд приговорил экс-директора лагеря на Сямозере Елену Решетову и ее бывшего заместителя Вадима Виноградова к 9,5 годам колонии общего режима.

Инструктор лагеря "Сямозеро" Валерий Круподерщиков был оправдан по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Суд оправдал Котович, Коваленко и бывшего инструктора парк-отеля "Сямозеро" Павла Ильина в связи с отсутствием состава преступления.

Прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде Карелии. 27 июня Верховный суд республики направил дело в отношении Котович и Коваленко на пересмотр.

Также прокуратура Карелии подала кассационное представление по части оправдательного приговора Круподерщикову и Ильину, но суд отказался пересматривать приговор.

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

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