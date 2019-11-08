Регионы "Енисейской Сибири" прорабатывают альтернативный транспортный коридор в Монголию и Китай

08.11.19 06:15

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Корпорация развития Енисейской Сибири" приступило к разработке "дорожной карты" по созданию автомобильного коридора в Монголию и Китай на базе существующей федеральной трассы "Енисей" и нескольких региональных автодорог, говорится в сообщении корпорации, созданной специально для реализации проекта.

Новый маршрут, как ожидается, станет альтернативой существующей федеральной трассе Красноярск - Абакан - Кызыл, выходящей к российско-монгольской границе. Он пройдет по региональным дорогам Хакасии и Тувы через города Абаза и Ак-Довурак, что в перспективе откроет возможности выхода на Кемеровскую и далее на Новосибирскую области.

Сейчас дорога находится в управлении регионов и требует капитального ремонта. До конца года правительства республик Хакасия и Тува планируют направить в министерство транспорта России заявки о передаче своих частей дороги Абаза - Ак-Довурак - Чадан в федеральное управление.

"Альтернативный маршрут имеет большие перспективы для формирования товарного пути между Россией и Китаем, создание логистических центров. Сейчас мы совместно с коллегами из трех регионов разрабатываем "дорожную карту" реализации проекта, которая позволит обосновать целесообразность передачи дороги в федеральную собственность и дальнейшее развитие данного участка", - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Корпорация развития Енисейской Сибири" Сергея Ладыженко.

Ранее правительство Тувы сообщало, что в рамках проекта по созданию транспортного коридора из России в Китай через Монголию будет реконструирован автомобильный КПП "Хандагайты". В 2020 году этот КПП повысит свой статус с двустороннего, когда границу через него могут пересекать граждане сопредельных государств, до многостороннего. Это "откроет" границу для перемещения граждан всех государств. Реконструкция таможенного комплекса уже началась, всего в КПП планируется вложить 600 млн рублей.