Студентам из подтопленных районов Иркутской области компенсируют год платного обучения в вузах

08.11.19 06:22

© РИА Новости.Евгений Одиноков

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Студентам первых и вторых курсов средних и высших учебных заведений из пострадавших от летнего наводнения в Иркутской области будет компенсирована стоимость одного года обучения на коммерческой основе до конца текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Для оперативности решения этого вопроса более 42 млн руб. будут направлены из областного бюджета. В последующем федеральная казна должна будет компенсировать эти расходы", - говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Отмечается, что в министерстве образования и науки РФ подтвердили сумму, заявленную регионом.

Как сообщалось, по поручению президента РФ Владимира Путина студенты первых и вторых курсов, обучающиеся на платной основе, из подтопленных районов Иркутской области будут переведены на бюджетные места. Всего их 308. В настоящее время перевели на бюджет 79 человек, обучающихся в колледжах региона.