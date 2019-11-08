Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за непогоды

08.11.19 07:01

© РИА Новости. Алексей Владыкин

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Занятия второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского и в учреждениях дополнительного образования отменены в пятницу из-за циклона, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

"Детские сады продолжают работать в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

Охотоморский циклон ударил по Камчатке в ночь на пятницу сильным мокрым снегом и штормовым ветром. По данным Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, во власти стихии оказались Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий и Мильковский районы. Порывы ветра там могут достигать 25 м/с, а на побережьях - штормовых 30 м/с.

По предварительному прогнозу, ненастная погода в крае может сохраниться до конца выходных.

Из-за циклона в нескольких районах Камчатского края с 8 по 10 ноября включительно объявлена лавинная опасность.