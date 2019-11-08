Начался выпуск последней партии белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

08.11.19 07:04

Фото Greenpeace Россия

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты начали выпускать 19 белух из "китовой тюрьмы" с научно-исследовательского судна в бухте Успения Приморского края, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

"На НИС "Профессор Кагановский" началась выгрузка животных в бухте Успения, одновременно идет погрузка на НИС "Зодиак" в бухте Средней", - сообщили в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

Погодные условия на месте выпуска благоприятные, состояние животных хорошее.

Перед выпуском ученые ставят животным спутниковые метки для того, чтобы следить за их перемещением.

Как сообщалось, в "китовой тюрьме" оставалось 50 белух. Их планировалось погрузить на два судна и выпустить у Лазовского заповедника в Приморье. Погрузка животных проходила со вторника. В четверг стало известно, что из-за ухудшения погоды их выпустят в три этапа.