Специалисты разрешили конфликт между амурским тигром и жителями Еврейской автономной области

08.11.19 07:33

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты мониторинговой группы центра "Амурский тигр" во время экспедиции в Еврейскую автономную область, возместили ущерб жителю поселка Новый, у которого тигр убил коня, сообщает пресс-служба центра.

"Группа специалистов отправилась в таёжный поселок Новый, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, созданную тигром Сайханом. Недавно от лап молодого тигра погиб конь, принадлежавший одному из представителей староверческой общины, компактно проживающей в посёлке", - говорится в сообщении.

Виновность именно этого амурского тигра не вызывала у ученых сомнения, так как в тот момент передвижения животного еще отслеживались с помощью специального ошейника.

"Предвидя возможную конфликтную ситуацию с общиной староверов, которые живут погранично с участком охоты амурского тигра, и пасут там домашних животных, ранее сотрудники Центра приобрели и установили в населённом пункте несколько комплектов электроизгороди", - отмечается в сообщении.

Но пока оборудование было в пути, Сайхан успел поймать и задавить в тайге коня, принадлежавшего одному из членов общины.