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08.11.19 07:33
Специалисты разрешили конфликт между амурским тигром и жителями Еврейской автономной области
"Группа специалистов отправилась в таёжный поселок Новый, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, созданную тигром Сайханом. Недавно от лап молодого тигра погиб конь, принадлежавший одному из представителей староверческой общины, компактно проживающей в посёлке", - говорится в сообщении.
Виновность именно этого амурского тигра не вызывала у ученых сомнения, так как в тот момент передвижения животного еще отслеживались с помощью специального ошейника.
"Предвидя возможную конфликтную ситуацию с общиной староверов, которые живут погранично с участком охоты амурского тигра, и пасут там домашних животных, ранее сотрудники Центра приобрели и установили в населённом пункте несколько комплектов электроизгороди", - отмечается в сообщении.
Но пока оборудование было в пути, Сайхан успел поймать и задавить в тайге коня, принадлежавшего одному из членов общины.
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