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08.11.19 08:19
Все дороги Новосибирска до конца года поставят на кадастровый учет
"До конца года эту работу завершим, на кадастровый учет будут поставлены все 727 автодорог в городе Новосибирске", - сказал он.
Локоть уточнил, что на учет ставится дорога вместе с инфраструктурой: остановочными пунктами, тротуарами, дорожными знаками, светофорами и прочим.
В результате город сможет получить дополнительно 350 млн руб. в год за счет перераспределения средств областного дорожного фонда.
В то же время, сказал мэр, в соответствии с федеральным законодательством "под вопросом" оказывается работа всех придорожных нестационарных торговых объектов, количество которых исчисляется тысячами.
По его словам, придорожную торговлю планируется развивать в рамках концессии по созданию "умных остановок" - в городе планируется создать 100 - 200 таких остановок, и предприниматели могли бы участвовать в соответствующих конкурсах, чтобы торговые точки создавались в рамках единой концепции.
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