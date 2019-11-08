Все дороги Новосибирска до конца года поставят на кадастровый учет

08.11.19 08:19

© РИА Новости. Владимир Песня

8 ноября. Interfax-Russia.ru - До конца текущего года все автодороги в Новосибирске будут поставлены на кадастровый учет, под вопросом окажется вся придорожная торговля, заявил журналистам мэр Анатолий Локоть в пятницу.

"До конца года эту работу завершим, на кадастровый учет будут поставлены все 727 автодорог в городе Новосибирске", - сказал он.

Локоть уточнил, что на учет ставится дорога вместе с инфраструктурой: остановочными пунктами, тротуарами, дорожными знаками, светофорами и прочим.

В результате город сможет получить дополнительно 350 млн руб. в год за счет перераспределения средств областного дорожного фонда.

В то же время, сказал мэр, в соответствии с федеральным законодательством "под вопросом" оказывается работа всех придорожных нестационарных торговых объектов, количество которых исчисляется тысячами.

По его словам, придорожную торговлю планируется развивать в рамках концессии по созданию "умных остановок" - в городе планируется создать 100 - 200 таких остановок, и предприниматели могли бы участвовать в соответствующих конкурсах, чтобы торговые точки создавались в рамках единой концепции.