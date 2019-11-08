Блюда из кухни коренных народов дополнят зимнее меню военнослужащих ДФО

08.11.19 08:26

© РИА Новости.Артем Креминский

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие в частях на Дальнем Востоке переходят на зимний рацион питания , в меню появится лосось и блюда из кухни коренных народов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Столовые соединений и частей общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, перешли на зимний рацион питания военнослужащих. Энергетическая ценность суточной нормы питания военнослужащего составила более 4 тыс. ккал", - говорится в сообщении.

В зимнее меню включили сало, консервированные овощи, рыбные и другие блюда. Салат-бары пополнили холодные закуски, в состав которых входит рыба, а также паштеты и студни. Для профилактики простудных заболеваний в рацион также включили репчатый лук и чеснок.

"Нововведением текущего года стало использование дальневосточной рыбы - горбуши, кеты, и других видов. Также, зимой будет практиковаться проведение дней национальной кухни, на которых будут готовиться блюда коренных народов Дальнего Востока, а также русскую, татарскую и другие", - отмечается в сообщении.