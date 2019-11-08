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08.11.19 08:26
Блюда из кухни коренных народов дополнят зимнее меню военнослужащих ДФО
"Столовые соединений и частей общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, перешли на зимний рацион питания военнослужащих. Энергетическая ценность суточной нормы питания военнослужащего составила более 4 тыс. ккал", - говорится в сообщении.
В зимнее меню включили сало, консервированные овощи, рыбные и другие блюда. Салат-бары пополнили холодные закуски, в состав которых входит рыба, а также паштеты и студни. Для профилактики простудных заболеваний в рацион также включили репчатый лук и чеснок.
"Нововведением текущего года стало использование дальневосточной рыбы - горбуши, кеты, и других видов. Также, зимой будет практиковаться проведение дней национальной кухни, на которых будут готовиться блюда коренных народов Дальнего Востока, а также русскую, татарскую и другие", - отмечается в сообщении.
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