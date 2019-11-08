Ж/д билеты в Крым поступили в продажу

08.11.19 08:50

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) в пятницу утром начала продажу билетов на пассажирские поезда в Крым.

Их, в частности, можно оформить на официальном сайте компании-перевозчика и в ж/д кассах, передает корреспондент "Интерфакса".

Первые поезда придут с материковой части России на полуостров в третьей декаде декабря.

Так, с 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь будет курсировать поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).

Выполнять перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия".

Из Петербурга в Севастополь пустят пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Из Москвы в столицу республики Крым пойдут четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Поезда поедут на полуостров по мосту через Керченский пролив, который соединяет "материк" с Крымом.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе оператора перевозок - компании "Гранд Сервис Экспресс" (Москва), стоимость железнодорожных билетов на поезда из Москвы в Симферополь будет начинаться с 2,96 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь - с 3,5 тыс. рублей.

"При определении стоимости применяется динамическое ценообразование, стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2 966 рублей, проезд в СВ стоит от 9 952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3 500 рублей, в купе - от 3 906 рублей", - отметила компания-оператор.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса РФ, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

По информации аналитической системы СПАРК-Интерфакс, выручка ГСЭ за 2018 год составила 877,72 млн рублей (рост почти на 11% к 2017 году), чистая прибыль - порядка 142,89 млн рублей (рост в 4,3 раза).

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров, заявил ее представитель "Интерфаксу" в начале ноября 2019 года.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября 2018-го. Грузовые поезда, как ожидается, запустят в Крым в июне 2020 года. Стоимость строительства моста составляет порядка 228 млрд рублей (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж").

Украина, считающая Крымский полуостров своей, но временно оккупированной территорией, в конце 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с регионом, который по результатам республиканского референдума вошел в состав РФ.

Логистика в Крыму поменялась с запуском моста через Керченский пролив. Если в украинскую бытность Крыма основной поток транспорта - автомобилей и поездов - шел с севера полуострова, то теперь - с востока.