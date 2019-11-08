Вопрос совместного использования Андроникова монастыря РПЦ и музеем Рублева остается актуальным

08.11.19 09:07

© РИА Новости. Илья Питалев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Вопрос совместного использования ансамбля Спасо-Андроникова монастыря в Москве Российской православной церковью и музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева не закрыт, поиски компромиссного решения продолжаются, сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"Никакой передачи нет. Есть соответствующее обращение Святейшего патриарха в начале этого года, и есть работа комиссии по взаимодействию музейного сообщества и Русской православной церкви, которую возглавляет владыка Тихон (митрополит Псковский и Порховский, глава Патриаршего совета по культуре - ИФ) и Алексей Левыкин (директор Государственного исторического музея - ИФ). Мы сейчас ищем возможные компромиссные варианты, пока они не найдены. Вопрос совместного использования не закрыт - у нас есть масса позитивных примеров - будем двигаться дальше", - сказал Кононов.

Он отметил, что в решении вопроса "есть объективные проблемы, которые мы будем решать вместе, сообща".

Глава департамента также рассказал, что музеем Рублева ведется активная подготовительная работа по ремонту и приспособлению зданий, переданных правительством Москвы. В них в будущем будут расположены часть музейных экспозиций, что поможет решить проблему фондохранения.

В июне в музее Рублева сообщили, что его могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря, так как переговоры с РПЦ идут сложно и не приводят к положительному результату для музея.