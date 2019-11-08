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08.11.19 09:09

Треть оборудования для стартового комплекса "Ангара" поступит на "Восточный" до конца года

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
8 ноября. Interfax-Russia.ru - До конца года на космодром Восточный доставят оборудование для пяти систем стартового комплекса "Ангара" или около 30% от всего объема, сообщил директор филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - Космический центр "Восточный" Роман Бобков.

"Наземное оборудование для КРК "Ангара" начало поступать на космодром Восточный с сентября 2018 года. Принимаем оборудование на 13 систем, на две их них уже получено, еще на три - допоставим до конца этого года. Вот и считайте, практически 30% уже в этом году будет поставлено", - сказал Бобков журналистам.

Для оборудования используется более 70 тыс. кв. метров площадей хранения.

"Все оборудование уникально, сделано специально для стартового комплекса "Ангара", - отметил Бобков.

По его словам, за год на космодром прибыло более ста единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов, а это почти 600 мест технологического оборудования для монтажа на стартовом комплексе КРК "Ангара. Уже сейчас на космодроме находятся 13 систем.

Из крупногабаритных частей технологического оборудования филиал принял семь емкостей объемом 250 кубометров весом 92 тонны каждая, четыре емкости объемом 180 кубометров весом 24 тонны каждая, 30 составных частей кабель-заправочной башни весом от 6 до 40 тонн, сообщил Бобков.

Для выгрузки оборудования используется специальная техника: автокраны до 160 тонн, вилочные погрузчики до 25 тонн, автокраны-манипуляторы и автотягач с прицепом.

Как сообщалось, начало системных пусков ракет "Ангара" с космодрома Восточный намечено на август 2023 года. К этому моменту должна быть достигнута полная строительная готовность и установка технологического оборудования.

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М", модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

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