Объединяя усилия: Тихоокеанский медкластер создадут на Сахалине
  
Новые претензии: "Нафтогаз" повысил требования к "Газпрому" до более $12 млрд
   
Окно помощи: центр помощи бизнесменам появился в Нижегородской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
08.11.19 09:21

Более 120 млн руб. перечислено на капремонт иркутских домов, поврежденных паводком

© РИА Новости. Владимир Трефилов
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Иркутской области выплатили более 120 млн рублей жителям пострадавших от летнего наводнения районов на проведение капитального ремонта подтопленных домов и квартир, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Перечислены средства по 776 свидетельствам (на капремонт - ИФ) на общую сумму 120,9 млн рублей. Авансы в размере 50% стоимости работ получили 728 пострадавших, которые ремонтируют жилье самостоятельно. По 38 свидетельствам оплата произведена в полном объеме", - говорится в сообщении со ссылкой на доклад губернатора Сергея Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Как сообщалось, пострадавшие могут обратиться в подрядную организацию либо проводить капремонт своими силами, во втором случае можно получить 50-процентный аванс, а после предоставления документов о завершении работ - оставшуюся часть средств.

Всего от пострадавших поступило 2 тыс. 705 заявлений на проведение капремонта, из них рассмотрено 2 тыс. 278, одобрено 1 тыс. 852.

Отмечается, что в пострадавших от наводнения территориях работают мобильные бригады для оперативного решения вопросов, связанных с капремонтом. Они в том числе выявляют случаи, когда пострадавшие не обратились за обследованием своих домов и квартир.

"Дополнительно в службу заказчика поступает в день до 70 документов. В правительстве отмечают, что увеличилось количество заявлений о выполнении работ в полном объеме", - сказано в пресс-релизе.

На заседании комиссии вице-премьер отметил, что за эту работу ответственны главы территорий.

"Хочу обратить внимание, что данный вопрос - зона ответственности мэров. Их задача обойти каждый дом. Нужно сделать перелом в этом вопросе. Много обращений по капремонту. Особенно это касается поселков Соляной, Бирюса, Октябрьский. Там есть семьи, которые не получили положенные свидетельства на капремонт и не могут получить аванс", - цитирует пресс-служба Мутко.

Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

По результатам обследований, в том числе повторных, 7 тыс. 727 пострадавших домов (9 тыс. 635 помещений) принято решение о сносе 5 тыс. 492 домов (6 тыс. 901 помещение), о капитальном ремонте 2 тыс. 235 домов (2 тыс. 734 помещений).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.11.19 10:04
Сквер Победы в Зябликово благоустроят в 2020 году
.
  08.11.19 09:07
Вопрос совместного использования Андроникова монастыря РПЦ и музеем Рублева остается актуальным
.
  07.11.19 14:56
Приставы взыскивают с Ярмольника более 800 тыс. руб. за ДТП с машиной ФСО
.
  07.11.19 14:08
Гидрометцентр пообещал москвичам теплые выходные
.
  07.11.19 13:19
Проекты шести новых кварталов реновации представят в Москве
.
  07.11.19 12:10
Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
.
  07.11.19 11:15
Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной парада на Красной площади
.
  07.11.19 10:43
Марш, приуроченный к параду 1941 года, проходит на Красной площади
.
  06.11.19 16:27
Сванидзе: система распознавания лиц в Москве нарушает закон о персональных данных
.
  06.11.19 15:31
Модернизация гостиницы "Космос" началась в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket