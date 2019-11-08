Более 120 млн руб. перечислено на капремонт иркутских домов, поврежденных паводком

08.11.19 09:21

© РИА Новости. Владимир Трефилов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Иркутской области выплатили более 120 млн рублей жителям пострадавших от летнего наводнения районов на проведение капитального ремонта подтопленных домов и квартир, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Перечислены средства по 776 свидетельствам (на капремонт - ИФ) на общую сумму 120,9 млн рублей. Авансы в размере 50% стоимости работ получили 728 пострадавших, которые ремонтируют жилье самостоятельно. По 38 свидетельствам оплата произведена в полном объеме", - говорится в сообщении со ссылкой на доклад губернатора Сергея Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Как сообщалось, пострадавшие могут обратиться в подрядную организацию либо проводить капремонт своими силами, во втором случае можно получить 50-процентный аванс, а после предоставления документов о завершении работ - оставшуюся часть средств.

Всего от пострадавших поступило 2 тыс. 705 заявлений на проведение капремонта, из них рассмотрено 2 тыс. 278, одобрено 1 тыс. 852.

Отмечается, что в пострадавших от наводнения территориях работают мобильные бригады для оперативного решения вопросов, связанных с капремонтом. Они в том числе выявляют случаи, когда пострадавшие не обратились за обследованием своих домов и квартир.

"Дополнительно в службу заказчика поступает в день до 70 документов. В правительстве отмечают, что увеличилось количество заявлений о выполнении работ в полном объеме", - сказано в пресс-релизе.

На заседании комиссии вице-премьер отметил, что за эту работу ответственны главы территорий.

"Хочу обратить внимание, что данный вопрос - зона ответственности мэров. Их задача обойти каждый дом. Нужно сделать перелом в этом вопросе. Много обращений по капремонту. Особенно это касается поселков Соляной, Бирюса, Октябрьский. Там есть семьи, которые не получили положенные свидетельства на капремонт и не могут получить аванс", - цитирует пресс-служба Мутко.

Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали 10 районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

По результатам обследований, в том числе повторных, 7 тыс. 727 пострадавших домов (9 тыс. 635 помещений) принято решение о сносе 5 тыс. 492 домов (6 тыс. 901 помещение), о капитальном ремонте 2 тыс. 235 домов (2 тыс. 734 помещений).