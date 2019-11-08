Неизвестные в Волгограде взорвали несколько банкоматов и похитили деньги

08.11.19 09:24

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело по факту хищения денег из банкоматов возбудили следователи полиции в Волгограде, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в пятницу.

"Утром 8 ноября на пульт охраны ЧОП поступило сообщение о вскрытии банкоматов в помещении обслуживания клиентов, расположенного в жилом доме по 8-й Воздушной Армии Дзержинского района. Прибывшие охранники по "горячим следам" не смогли задержать злоумышленника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении были обнаружены несколько поврежденных терминалов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник, неизвестные вскрыли банкоматы при помощи взрывного устройства.

"Злоумышленникам удалось похитить несколько кассет с деньгами", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по адресу улица 8-й Воздушной Армии расположено отделение "Сбербанка".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, специалисты Росгвардии.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, покушение на кражу денег из банкоматов также было совершено утром 6 ноября. Неизвестные попытались вскрыть терминалы в помещении обслуживания клиентов, расположенного в жилом доме по улице 51-я Гвардейская Дзержинского района.

На месте происшествия полицейские обнаружили приспособления для вскрытия терминалов.

В настоящее время ведется розыск подозреваемых.