Медики выявили ротавирусную инфекцию у 19 детей в лагере в Свердловской области

08.11.19 09:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Около 20 детей подхватили инфекцию в лагере в Ревде (Свердловская область), сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Предположительно выявлены симптомы ротавирусной инфекции у 19 человек. Сейчас проводится осмотр детишек, при необходимости они будут госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В министерстве образования Свердловской области агентству уточнили, что дети находились в лагере "Лесная жемчужина". В настоящее время на месте работает межведомственная комиссия в составе специалистов министерств образования и молодежной политики, министерства здравоохранения Свердловской области, а также регионального Роспотребнадзора.

Принято решение о досрочном завершении смены, до окончания которой остается меньше недели.