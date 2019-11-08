Проверка начата на авиаремонтном заводе в Приморье, где работников перевели на двухдневку

08.11.19 09:42

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Военная прокуратура Восточного военного округа начала проверку на 322-го авиационном ремонтном заводе в Приморье, где под угрозой сокращение оказались свыше 300 работников.

"Военной прокуратурой Восточного военного округа с участием прокуратуры Уссурийского гарнизона по имеющейся информации о возможных нарушениях закона в АО "322 авиационный ремонтный завод" проводится прокурорская проверка соблюдения требований о государственном оборонном заказе, трудового и иного законодательства ", - сообщил журналистам представитель военного надзорного ведомства.

О положении, сложившемся на предприятии, проинформированы прокуратура Москвы и Московская городская военная прокуратура для возможного принятия мер реагирования.

Ранее сообщалось, что на 322-м авиаремонтном заводе, расположенном в селе Воздвиженка Приморского края, в октябре работников перевели на сокращенную двухдневную рабочую неделю.

По информации Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК), причиной этого стало несоблюдение сроков контрактования гособоронзаказа, задержки авансирования и оплаты уже выполненных работ. После введения двухдневной рабочей недели 52 работника написали заявления об увольнении.

По информации ФППК, в штате предприятия 582 человека. Чтобы обеспечить им занятость и зарплату, предприятие должно получить в 2020 году на ремонт не менее восьми самолетов. На данный момент план гособоронзаказа на предстоящий года - всего четыре единицы авиатехники. Из-за этого под угрозой сокращения может оказаться 331 работник, это более половины коллектива.

Согласно информации на официальном сайте предприятия, "322 Авиационный ремонтный завод" является ведущим предприятием по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации в дальневосточном регионе.

С момента образования завода в 1936 году предприятие выполнило ремонт следующих типов авиационной техники: самолетов И-15, Р-5, ЛA-7, Як-9, Р-39 "Аэрокобра", Р-63 "Кинг-кобра", с началом реактивной эры: МиГ-15, МиГ-17, Су-7Б, МиГ-21 всех модификаций, МиГ-23,МиГ-23МЛД, МиГ-27,Ту-16, Су-17, Ту-22МЗ.

Предприятие имеет лицензию Федерального агентства по промышленности на право выполнения ремонта авиационной техники, в том числе двойного назначения.