Штормовое предупреждение объявлено в Хакасии из-за усиления ветра и метели

08.11.19 09:43

© РИА Новости. Владимир Песня

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер с порывами до 35 метров в секунду и метелями ожидается в Хакасии в ближайшие два дня, сообщает пресс-служба республиканского Главного управления МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра в пятницу.

"Сегодня вечером и завтра ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 25 м/с, в горах до 35 метров в секунду. Метель, местами в горах сильный снег. Специалисты МЧС призывают граждан проявить максимальную осторожность", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано учитывать погодные условия, избегать дальних поездок, в том числе в гололед и при порывистом ветре с метелью, по возможности использовать общественный транспорт.

Муниципалитетам рекомендовано обеспечить готовность дежурных и дополнительных сил на случай ликвидации возможных последствий. Предполагается, что погодные условия могут привести к обледенению линий электропередачи и порыву линий связи, падению слабо закрепленных конструкций, повреждению крыш, увеличению случаев травматизма среди населения.