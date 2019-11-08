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08.11.19 09:43
Штормовое предупреждение объявлено в Хакасии из-за усиления ветра и метели
"Сегодня вечером и завтра ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 25 м/с, в горах до 35 метров в секунду. Метель, местами в горах сильный снег. Специалисты МЧС призывают граждан проявить максимальную осторожность", - говорится в сообщении.
Водителям рекомендовано учитывать погодные условия, избегать дальних поездок, в том числе в гололед и при порывистом ветре с метелью, по возможности использовать общественный транспорт.
Муниципалитетам рекомендовано обеспечить готовность дежурных и дополнительных сил на случай ликвидации возможных последствий. Предполагается, что погодные условия могут привести к обледенению линий электропередачи и порыву линий связи, падению слабо закрепленных конструкций, повреждению крыш, увеличению случаев травматизма среди населения.
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