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08.11.19 10:04
Сквер Победы в Зябликово благоустроят в 2020 году
"Общая площадь благоустройства более 2 га. Устройство сквера ведется по просьбам жителей, уже в следующем году они смогут провести здесь концерт в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - рассказал Бирюков журналистам в пятницу.
По его словам, в сквере установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне, а в юго-западной части общественного пространства появится зеленый театр для проведения праздничных и общественно-массовых мероприятий.
Заммэра уточнил, что в сквере также обустроят спортивную зону площадью 300 кв. метров и две детских площадки.
"Завершить все работы по благоустройству планируется в первом полугодии 2020 года", - добавил заммэра.
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