Сквер Победы в Зябликово благоустроят в 2020 году

08.11.19 10:04

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Комплексное благоустройство сквера Победы, детских площадок и спортивной зоны началось на Шипиловской улице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Общая площадь благоустройства более 2 га. Устройство сквера ведется по просьбам жителей, уже в следующем году они смогут провести здесь концерт в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - рассказал Бирюков журналистам в пятницу.

По его словам, в сквере установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне, а в юго-западной части общественного пространства появится зеленый театр для проведения праздничных и общественно-массовых мероприятий.

Заммэра уточнил, что в сквере также обустроят спортивную зону площадью 300 кв. метров и две детских площадки.

"Завершить все работы по благоустройству планируется в первом полугодии 2020 года", - добавил заммэра.