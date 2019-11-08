Один человек погиб, более 50 эвакуированы после взрыва газа в жилом доме в Калмыкии

08.11.19 10:10

© РИА Новости. Варвара Гертье

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб, более 50 эвакуированы из пятиэтажного жилого дома в Элисте на улице Клыкова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главка МЧС по республике в пятницу.

"По уточненной информации, из дома эвакуировано 52 человека. Один человек погиб, хозяйка квартиры. По решению администрации Элисты, для эвакуированных развёрнут пункт временного размещения на базе детского сада N33. В нем находятся 18 человек, из них один ребенок", - сказал представитель МЧС.

Он добавил, что организовано горячее питание, психологическая и медицинская помощь. Еще 34 жильца расселены у родственников.

На месте находится оперативная группа МЧС.

Следственное управление СКР по Калмыкии начало процессуальную проверку по факту пожара в доме, где погибла женщина, по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уточняется, что погибшей хозяйке квартиры было 75 лет. На ее теле зафиксированы ожоги.

Ранее сообщалось, что в пятницу в 03:50 в региональное МЧС поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Элисте на ул.Клыкова,128. Разрушений здания нет, имеются незначительные повреждения в квартире.

Первоначально сообщалось, что из дома было эвакуировано 50 человек.