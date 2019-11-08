Молодой глухарь ежедневно прилетает к людям за едой в нацпарке в Башкирии

08.11.19 10:18

© РИА Новости. Илья Тимин

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Необычное поведение дикого глухаря наблюдают сотрудники национального парка "Башкирия": осторожная птица в поисках еды стала ежедневно прилетать на местные базы отдыха.

"С наступлением первых холодов на двух базах отдыха в парке стали часто замечать залетающих глухарей. Почти каждый день прилетает глухарь, ест рябину, ищет желуди", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник парка в пятницу.

Обычно эта птица не приближается к людям, "лесной зверь очень осторожен, а глухари еще и, как правило, пугливые - известно, какая это нелегкая добыча на охоте", добавил сотрудник нацпарка.

"Раньше мы не замечали у глухарей стремления кормиться вблизи человека. Возможно, это единичный случай", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "партизанить" на двух базах отдыха может одна и та же птица, поскольку глухари, которых видели сотрудники и туристы, "на вид достаточно молодые самцы возрастом около года". В нацпарке отмечают, что глухарь выбрал правильное место для своей "столовой": отдыхающие не пытаются погладить или накормить опасным для него хлебом или другими продуктами, а лишь осторожно наблюдают и иногда фотографируют.