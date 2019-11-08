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08.11.19 10:23
Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу
"Он вышел в пятницу из исправительной колонии № 6 в городе Клинцы Брянской области", - уточнил собеседник агентства.
Ранее Александру Протасовицкому несколько раз отказывали в условно-досрочном освобождении на основании наличия у него нарушениях и взысканиях. Защита считала эти нарушения несущественными.
Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно. Мамаев и Кокорин-старший вышли ранее на свободу про УДО.
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