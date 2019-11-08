19 белух из "китовой тюрьмы" выпустили на свободу в бухте Успения

08.11.19 10:33

Фото коалиции "Свободу косаткам и белухам"

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Группу из 19 белух из "китовой тюрьмы" выпустили с борта судна "Профессор Кагановский" а бухту Успения на юге Приморского края.

"С утра начались работы по выпуску 19 белух, которые успешно завершены", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

На трех крупных белух установлены спутниковые метки, которые позволят ученым следить за передвижением животных.

Планируется, что из бухты Успения, где проходил выпуск, "Профессор Кагановский" вернется в "китовую тюрьму", где возьмет на борт очередную партию животных.

Параллельно в бухте Средняя шла погрузка следующей партии белух на НИС "Зодиак". Благодаря установившейся утром тихой безветренной погоде работы удалось начать сразу с восходом солнца и к обеду завершить. На судно загружено 13 животных. Сразу после погрузки в бухте поднялся ветер и пошла волна.

"Зодиак" направится в бухту Успения к месту выпуска животных в пятницу.

Как сообщалось, в бухте Средняя в Приморье, которую называют "китовой тюрьмой", оставалось 50 белух. Их планировалось погрузить на два судна и одновременно выпустить у Лазовского заповедника в Приморье в бухте Успения. Погрузка животных проходила со вторника. В четверг стало известно, что из-за ухудшения погоды их выпустят в три этапа.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.