Более 90 млрд руб. потратит Сахалин на объекты экономики и соцсферы

08.11.19 10:47

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область планирует направить в предстоящие три года более 90 млрд рублей из областного бюджета на строительство и реконструкцию более 200 объектов, сообщила министр финансов региона Анна Харченко в пятницу на общественных слушаниях по областному бюджету на 2020-2022 годы.

"На бюджетные инвестиции в 2020-2022 годы планируется направить 91,6 млрд рублей или 21% от всех доходов областного бюджета. За счет этих средств будет осуществляться строительство и реконструкция 233 объектов в различных сферах экономики и социальной сферы", - сказала Харченко.

По ее данным, в предстоящие три года за счет этих средств в регионе планируют построить 14 школ, шесть детсадов, 11 объектов здравоохранения (станцию скорой помощи в Южно-Сахалинске, больницы, поликлиники, амбулатории), 16 объектов культуры, 29 спортивных объектов (физкультурно-оздоровительные комплексы, центр бокса, легкоатлетический манеж и другие).