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08.11.19 10:47
Более 90 млрд руб. потратит Сахалин на объекты экономики и соцсферы
"На бюджетные инвестиции в 2020-2022 годы планируется направить 91,6 млрд рублей или 21% от всех доходов областного бюджета. За счет этих средств будет осуществляться строительство и реконструкция 233 объектов в различных сферах экономики и социальной сферы", - сказала Харченко.
По ее данным, в предстоящие три года за счет этих средств в регионе планируют построить 14 школ, шесть детсадов, 11 объектов здравоохранения (станцию скорой помощи в Южно-Сахалинске, больницы, поликлиники, амбулатории), 16 объектов культуры, 29 спортивных объектов (физкультурно-оздоровительные комплексы, центр бокса, легкоатлетический манеж и другие).
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