Калининградский аэропорт "Храброво" не принимает и не отправляет самолеты из-за тумана

08.11.19 10:53

© РИА Новости. Руслан Кривобок

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Калининградский аэропорт "Храброво" из-за сильного тумана не может принимать и отправлять самолеты, сообщила пресс-служба аэрокомплекса.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Калининград (Храброво) произошли изменения в расписании рейсов. Из-за тумана прилет и вылет рейсов задерживается. Время задержки утренних рейсов составляет 1-3 часа. Улучшение погодных условий ожидается через два-три часа", - говорится в сообщении.

Задерживается прилет самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. Рейсы 7R 374/373 из/в Воронеж за 08.11.2019 г. отменены, прилет и вылет рейсов запланирован на 09.11.2019 г. Отмена рейсов U6 627/628 из/в Москву (Домодедово) не связана с метеоусловиями аэропорта Калининград.