Восемь нижегородских военных осуждены за хищение авиакеросина на 30 млн рублей

08.11.19 10:59

© РИА Новости. Владимир Федоренко

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Нижегородский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащим одной из воинских частей Нижегородской области, по делу о хищении топлива для реактивных двигателей, сообщает пресс-служба нижегородского УФСБ в пятницу.

"Военнослужащие с 2014 по 2016 г.г. осуществляли хищение авиационного топлива с последующей его реализацией сторонним организациям, чем нанесли ущерб государству на сумму около 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Двоим военнослужащим назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и 6 месяцев в колонии общего режима. Шестеро их подельников осуждены условно.