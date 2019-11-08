"Черные лесорубы" во главе с замруководителя лесничества осуждены в Челябинской области

08.11.19 11:03

© РИА Новости. Сергей Строителев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Катав-Ивановский городской суд (Челябинская область) вынес приговор заместителю руководителя лесничества и его сообщникам, которые за четыре года незаконно вырубили древесину на 34 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу.

Трое соучастников признаны виновными по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По данным ведомства, заместитель руководителя Катав-Ивановского лесничества создал организованную группу, в которую вошли лесничий (приговор вынесен ранее - ИФ) и мастер лесного участка, а также замдиректора коммерческой фирмы, скупавшей древесину.

В течение четырех лет - с августа 2011 по июнь 2015 года - сотрудники лесничества незаконно вырубали сосны, причинив ущерб на сумму свыше 34 млн рублей.

Эта древесина вывозилась на реализацию в большем объеме, для этого оформлялись фиктивные документы на транспортировку и подписывались акты осмотров мест рубок.

"Организатора преступной группы и представителя коммерческой фирмы суд приговорил к шести годам колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда", - отмечает прокуратура.

Мастеру леса назначено наказание в виде четырех лет условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины на два с половиной года.

Суд сохранил арест, наложенный на имущество подсудимых (земельный участок, садовый дом, два нежилых помещения и три автомобиля).

Четвертый участник группы, лесничий, был приговорен в декабре 2016 года к пяти годам лишения свободы условно, он лишен права занимать должности в лесной сфере на три года.