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08.11.19 11:03
"Черные лесорубы" во главе с замруководителя лесничества осуждены в Челябинской области
Трое соучастников признаны виновными по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
По данным ведомства, заместитель руководителя Катав-Ивановского лесничества создал организованную группу, в которую вошли лесничий (приговор вынесен ранее - ИФ) и мастер лесного участка, а также замдиректора коммерческой фирмы, скупавшей древесину.
В течение четырех лет - с августа 2011 по июнь 2015 года - сотрудники лесничества незаконно вырубали сосны, причинив ущерб на сумму свыше 34 млн рублей.
Эта древесина вывозилась на реализацию в большем объеме, для этого оформлялись фиктивные документы на транспортировку и подписывались акты осмотров мест рубок.
"Организатора преступной группы и представителя коммерческой фирмы суд приговорил к шести годам колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда", - отмечает прокуратура.
Мастеру леса назначено наказание в виде четырех лет условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины на два с половиной года.
Суд сохранил арест, наложенный на имущество подсудимых (земельный участок, садовый дом, два нежилых помещения и три автомобиля).
Четвертый участник группы, лесничий, был приговорен в декабре 2016 года к пяти годам лишения свободы условно, он лишен права занимать должности в лесной сфере на три года.
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