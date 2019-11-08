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08.11.19 11:07

Доходы бюджета Тульской области за 9 месяцев выросли на 23,3%

© РИА Новости. Алексей Куденко
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Доходы консолидированного бюджета Тульской области за 9 месяцев 2019 года выросли на 23,3% и составили 58,2 млрд рублей, сообщил руководитель регионального управления ФНС Вадим Суханов в ходе встречи с губернатором Алексеем Дюминым.

"Наблюдается рост по поступлению всех налоговых сборов. Так, налог на прибыль вырос на 40%, на совокупный доход - на 16%, НДФЛ - на 7,2%. За 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет Тульской области поступило 58,2 млрд рублей, что на 23,3% выше уровня прошлого года", - приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова Суханова.

Также, по его словам, снижены совокупная задолженность по налогам и задолженность по имущественным налогам физических лиц. Снижается нагрузка на бизнес: сокращено число проверок, а их эффективность повышается.

Губернатор отметил, что в Тульскую областную думу внесен проект бюджета на 2020 год и плановый двухлетний период.

"Мы проанализировали динамику налоговых поступлений в бюджет в этом году и предусмотрели увеличение объема доходов по сравнению с бюджетом текущего года. Так, доходы регионального бюджета на 2020 год спрогнозированы в объеме более 81 млрд рублей. Большая часть - это налоговые и неналоговые поступления", - подчеркнул Дюмин.

Глава региона также обратил внимание на ситуацию с уплатой имущественного налога жителями региона, срок которого истекает 2 декабря.

"Налогоплательщикам направлено около 650 тысяч налоговых уведомлений. К 1 ноября собираемость составила порядка 42%, что на 6% опережает показатель на аналогичную дату прошлого года", - подчеркнул Суханов.

Дюмин попросил обратить внимание на взаимодействие с муниципалитетами: они должны своевременно получать информацию о налоговых сборах на их территориях.

Доходы бюджета Тульской области на 2019 год после внесенных в сентябре поправок составили 82,215 млрд рублей, расходы - 85,791 млрд рублей, дефицит - 3,576 млрд рублей. Дефицит бюджета сократился с 5,4% до 4,2% от расходов.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Тульской области на 2020 год запланированы в размере 81,3 млрд рублей, расходы - 87,2 млрд рублей. Дефицит составит 5,9 млрд рублей, или 6,77% от расходов.

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