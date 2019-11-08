Сотни детей примут участие в форуме профориентации "Проектория" в Ярославле

08.11.19 11:09

© РИА Новости. Евгения Новоженина

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория" пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Этот форум станет самым массовым по количеству участников. Мероприятия форума будут показаны по телевидению и в социальных сетях, к трансляциям также будет подключено более 30 тысяч школ по всей России", - приводятся в сообщении слова заместителя министра просвещения РФ Ирины Потехиной.

В пресс-службе правительства "Интерфаксу" уточнили, что форум традиционно пройдет в УКРК "Арена 2000". В его работе примут участие 600 детей, однако их количество может увеличиться.

В настоящее время власти занимаются организацией программы и вопросами безопасности участников.

Форум "Проектория", который ранее назывался "Будущие интеллектуальные лидеры", проводится в Ярославле с 2013 года по поручению президента России Владимира Путина. За это время в нем приняли участие свыше трех тысяч детей.