Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения воздуха очистными сооружениями в Воронеже

08.11.19 11:22

© РИА Новости. Сергей Пятаков

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Воронежской области по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело по факту загрязнения воздуха в результате работы ООО "Левобережные очистные сооружения", сообщает облпрокуратура в пятницу.

Дело возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ходе совместной с региональным управлением Роспотребнадзора проверки было установлено, что в атмосферном воздухе на территории Воронежа неоднократно отмечались случаи превышения содержания аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ.

Кроме того, подобные факты также фиксировались у выпуска очищенных сточных вод "Левобережных очистных сооружений" в Воронежское водохранилище.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области.