Мэром Брянска вновь стал Александр Макаров

08.11.19 11:27

Фото пресс-службы мэрии Брянска

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты городского совета Брянска избрали главой горадминистрации Александра Макарова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

Тайное голосование прошло в пятницу на внеочередной сессии горсовета.

"Александр Николаевич Макаров избран единогласно",- отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, заявление на участие в конкурсе подали пять претендентов. Впоследствии руководитель одного из участков Брянского горводоканала Владимир Тарасенков написал заявление о снятии своей кандидатуры. Кандидатуру юриста Сергея Маслова члены комиссии сняли из-за отсутствия необходимых для участия в конкурсе документов. В итоге в бюллетень для тайного голосования были включены три кандидата - и.о. главы горадминистрации Александра Макарова, бизнесмена Владимира Тюканько и заместителя главы администрации Советского района Брянска Марины Михалёвой.

В пресс-службе добавили, что Александру Макарову 59 лет. Он был избран главой администрации Брянска в декабре 2015 года, до этого в течение 5 лет был заместителем губернатора.